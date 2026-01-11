お笑いコンビ、エレガント人生の山井祥子（31）が11日までに、X（旧ツイッター）を更新。自身の体のパーツへの思いを明かした。祥子は、自らデザインした靴下を履いた写真とともに「今まで足が太いことを散々いじられてきたんだけど、私はこのふくらはぎを宝だと思っている」と投稿した。「どうせ人間なんて個体差えぐいんだから、目立つ体のパーツがあるなら隠すより、どうやったらかわいく飾れるか考えたいんなぁって思ってさ」