周遊観光の促進を目的に、北陸と東北を結ぶ直通新幹線がことし5月に運行することが決定しました。県ではこれまで、北陸三県の調整役として、JR西日本と東日本に北陸と東北を結ぶ直通新幹線の運行を要請してきました。県によりますと、ことし5月に東北発、北陸発、双方向での団体臨時列車による直通新幹線の運行が決定したということです。運行する区間は、福井県の敦賀駅から岩手県の盛岡駅までで、福井、金沢、富山の各駅に加え、