県内は発達した低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。気象台では12日にかけて高波に警戒を強風や大雪による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。前線を伴う低気圧の影響で県内は非常に強い風が吹き、荒れた天気となっています。午前11時までの最大瞬間風速は羽咋で27.7メートル、金沢で26.5メートルなどとなっています。この風の影響でJR七尾線では終日、IRいしかわ鉄道では午前9時頃か