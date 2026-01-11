グレイトフル・デッドの共同創設者であり、シンガー／ソングライター／ギタリストとして知られるボブ・ウィアーが、78歳で亡くなった。「Sunshine Daydream」や「Truckin」といった楽曲を通じて、ジャム・バンドという存在を約60年にわたる音楽帝国へと押し上げた人物だった。家族の声明によると、ウィアーはがんとの闘病を経て、最終的には肺疾患により、家族に見守られながら安らかに息を引き取ったという。「深い悲しみとともに