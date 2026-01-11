11日の県内は強い冬型の気圧配置などの影響で庄内を中心に大荒れとなっています。12日も昼にかけて、県内の広い範囲で大雪に警戒が必要です。県内は強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で12日の昼前にかけて大雪に警戒が必要です。12日朝6時にまでに予想される24時間降雪量はいずれも多い所で全域の山沿いで80センチ、村山・置賜・最上の平地で50センチ、庄内の平地で40センチ見込まれています。庄内では大荒れや大しけとなってい