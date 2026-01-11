巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が１１日、日本記者クラブで会見を行った。ＭＬＢへの思いについて「小さい頃からなぜか、いずれそこでプレーしたいと子どもながらに思っていて。でも年齢が上がるにつれてレベルが上がっていきましたし、プロに入った時もそんなことは言ってられないぐらい全然ダメでしたし、その中でもこの