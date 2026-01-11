１０日、競技会場でスキーをする二足歩行ロボット。（長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春1月11日】中国吉林省長春市の浄月潭国家級風景名勝区で10日、ロボットによる氷雪競技会が行われた。大学と企業から20チーム以上が参加し、氷点下20度の厳寒の中、そりや雪玉投げ、スキーなどの種目で競い合った。１０日、そりレースに参加したロボット。（ドローンから、長春＝新華社記者／許暢）１０日、雪玉投げ競技に参加するロボッ