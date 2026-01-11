巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が１１日、日本記者クラブで会見を行った。巨人でプレーしたこれまでを振り返り、「まず一つ思うのが、巨人に入団できて良かったなと。ジャイアンツというチームでプレーできたことはすごく特別なものだと思います。今までジャイアンツの歴史を作ってきた人たち、原（辰徳）さんからは立ち居