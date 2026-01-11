5人組アイドルグループ「.BPM」が1月8日、結成5年のキャリアで最大規模となるZepp Shinjukuでのワンマンライブを開催した。約120分、やりたいことをすべて出し切った終演直後、5人を独占直撃。額に汗が浮かぶほどの熱を体が帯び、その表情は驚くほど晴れやかだった。全員のコメントを全文は以下の通り。（「推し面」取材班）▼高任芹奈「正直なところ、まだ本当にZeppに立っていたという感覚が自分の中に落とし込めていないくら