シンガー・ソングライターふみのが11日、自身のインスタグラムを更新。デビューへの意気込みをつづった。ふみのは「2026.1.11」とコメント。さらに手書きで「みんな!こんにちは!ふみのです。たくさんの応援ありがとうございます!これからきっと、色々な経験をするだろうし、色々な感情と出会えると思う。それを、歌にして、みんなと共有できることを本当にうれしく思います」とファンへ感謝を伝えた。続けて「でも!まずは"favorite