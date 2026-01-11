俳優・志田未来（32）が10日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。倹約家の一面を明かした。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「フリマアプリで値引き交渉するって聞いたんですけど」と話題を振られる一幕があった。「そうですね」と苦笑い。加藤は驚いて「それは、徹底的にやるんですか？」と興味津々で再び質問した。志田は「いけるところまで落としていきたいなと思って」と真剣な表情。金額に