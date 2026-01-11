俳優高橋英樹（81）が11日、自身のブログを更新。手術後の経過をつづった。9日に左手バネ指と手首の手術を受けた高橋は「今日も早速トレーニング右手だけで頑張っていますぞ〜」とマシンを用いてトレーニングをする姿を動画で投稿した。続いての更新で「あ!お粥からご飯に!」とし「やっとこさ今朝はお粥さんからご飯になりましたおかずも少し、、、増えたかなあ（笑）」と食事の変化を喜んだ。また「手の平のキズがちょっと