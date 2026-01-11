くりぃむしちゅー上田晋也（55）が10放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。俳優えなりかずき（40）がVTR出演し、上田と仲良くなったきっかけを語った。VTRでえなりが登場すると、上田は「誰だあいつ。なんか出てきたぞ」と親交深いえなりをイジり、今田耕司は「友だちなん？」と驚いた。上田は「はい。仲良いっすね」と答えた。えなりは親交を深めたきっかけについて「上田さん主演の『天才バカボン』の第