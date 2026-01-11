WEST.が、初のデジタルシングル「愛執」を1月19日に配信リリース。また、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：WEST.、1年ぶりのリレークッキング企画で感じる素の面白さ7人のキャラクターが活きる動画に） 本楽曲は、藤井流星が主演を務めるドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の主題歌。愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクした、目の