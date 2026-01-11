一酸化炭素中毒は、火災や不完全燃焼によって発生する一酸化炭素を吸い込むことで起こる中毒症状です。早期に適切な対応を行わないと、重篤な意識障害や後遺症を残すおそれがあります。本記事は、一酸化炭素中毒が疑われる場合の応急処置の方法から、医療機関で行われる酸素療法や高圧酸素治療まで、治療の流れを解説します。 監修医師：林 良典（医師）【出身大学】 名古屋市立大学 【経歴】 東京医療センター総合内