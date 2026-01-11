健康的に糖質を摂りながら糖質制限ダイエットを成功させるポイントとは？避けるべき食べ物や、血糖値が上がりづらい食べ方など、尾山台ゆあさ内科クリニックの湯浅先生に、無理なく続けられる食生活のコツをお聞きしました。 監修医師：湯浅 幸子（尾山台ゆあさ内科クリニック 院長） 東海大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部腎臓・内分泌・代謝内科助手、東京都立大塚病院内科、 東京都済生会中央病院総合健診センター