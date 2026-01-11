大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月10日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ第２節で、UAEと対戦。３−０で下し、２連勝を果たした。５−０で大勝した３日前のシリア戦と合わせ、８得点０失点と絶好調だ。初戦でカタールを２−０で撃破したUAE相手に、開始５分でンワディケウチェブライアン世雄のPKで先制すると、37分に大関友翔のミドルシュートでリードを２点に。盤石な試合運びを見