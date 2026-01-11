強い寒気の流れ込みで、県内では、山間部などで雪となっていて県北部では「暴風雪」と「波浪」警報が出ています。西日本の上空1500メートルには、11日朝の時点で氷点下9度以下の寒気が流れ込んでいます。県内は日本海側を中心に雲が広がり雨や雪が降っているところもあります。最低気温は徳佐で氷点下1.9度広瀬で氷点下0.6度山口市で2.2度などとなっています。（11日午前11時現在）最高気温は、10日より大幅に低く厳しい寒さ