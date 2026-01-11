レノファ山口FCレディースが10日、ことし初めての練習を行いました。悲願のなでしこリーグ2部への昇格を決めたレノファレディース。初練習には19人の選手が参加しました。今シーズンもチームを率いるのは就任6年目の赤嶺監督。（赤嶺 将太監督）「なでしこリーグに上がって簡単にいかない難しいゲームが続くと思いますがベストで(1部)昇格ベターで上位半分に向けチーム作り