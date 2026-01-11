中国では毎日経済新聞や中国商報など多くのメディアが、家具類などの大型量販店チェーンのイケアが、中国各地で一斉に閉店するという話題を取り上げた。その背景には深刻な経営不振があるのではなく、ビジネスモデルの戦略的転換があるという。イケア中国は7日、2月2日をもって上海宝山、広州番禺、天津中北など7店舗を閉鎖すると発表した。この情報が伝わるや、各地の店舗には瞬く間に大量の人が押し寄せた。ショールーム内をショ