この記事をまとめると ■クルマには乗っていい人数が車種ごとに決まっている ■定員オーバーで事故が起きた際は保険金が出ない可能性が高い ■人数が増えてるとクルマの挙動も不安定になるので定員オーバーは厳禁だ 定員以上の人を乗せてドライブ……これってアリ？ 年始や年度末は、人と集まる機会が多く、「クルマで来ているなら、ついでに乗せていって」となるシーンも少なくない。そんなとき、気をつけなければならないのは