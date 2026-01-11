日本維新の会の吉村洋文代表は11日のNHK番組で、高市早苗首相と9日に会話した際に「冒頭解散という具体的な時期の話はしなかったが、『あれ、これは一段ステージが変わったな』というやりとりをした」と明らかにした。9日に官邸で開かれた政府与党連絡会議の後、個別に会話を交わしたという。吉村氏は「首相が解散すると判断すれば、いつでも戦う準備は整えている」と語った。