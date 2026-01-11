元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレント・中山秀征（58）、息子3人と写った家族ショットを公開した。【写真】「イケメンたちに囲まれてパラダイスですね」中山秀征＆妻・白城あやか＆息子3人の家族5ショット投稿では「冬休みで帰国していたタァーちゃんがまた学校に戻りましたこんな信号機みたいな格好で笑」とコメントし、空港で撮影された仲むつまじい家族5ショッ