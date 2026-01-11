お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが１１日、「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では栃木県立高の校内で生徒が別の生徒を暴行している動画がＳＮＳで拡散している問題について取り上げた。栃木県以外でも別の暴行動画が拡散している。カズは「最初からイジメがあって、それが処罰される状況になっていれば、そもそも動画がバズらない。イジメはあるよね、ちゃんと処罰されてるんだねで終わるは