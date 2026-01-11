【モデルプレス＝2026/01/11】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、封入特典の第3弾が解禁された。【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿◆松田里奈、ニット姿で上目遣い封入特典は全6種。今回公開されたのは、ふわふわのニットを身にまとい、コテージの屋根裏部屋でちょこんと座る松田。上目遣いでこちらを見つめる表情にきゅんとする1枚となっている。◆松田