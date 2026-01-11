フィギュアスケーターでタレントの本田紗来(18)が10日、自身のインスタグラムを更新。一日通信指令本部長を務めたことを報告した。 【写真】ピーポくん近すぎです！ 「2026年度 『警視庁110番』イメージキャラクター｣を務めさせていただくことになりました。」と投稿。「そして、本日は、1月10日 110番の日です。警視庁で『一日通信指令本部長』を務めさせていただきました。」とつづった。