林芽亜里 林芽亜里が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。「静岡PARCO STAGE」のブランド「WILLSELECTION」では、ショルダーにリボンがついた花柄のワンピにピンクのカーデンを羽織って登場。大人の雰囲気を漂うルックでランウェイを歩いた。