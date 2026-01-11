◆浅草公会堂「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）若獅子６人衆が中心の公演。中村橋之助（３０）が進境著しい。座頭２年目、３演目。落ち着きが増し、役柄の肚（はら）を掴（つか）んでいる。第１部の「梶原平三誉石切」は平家の武将・大庭三郎景親。市川染五郎が演じる主役、梶原の敵役だ。幕開きで立った姿が重厚。目指した立役の大きさ、風格も出て引っ込みが立派だった。２つ目は「傾城反魂香（はんごんこう）・土佐将監