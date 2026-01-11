元日に結婚を報告した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈とボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が歌手の和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に生出演した。スタジオで和田が松井へ祝福の花束を贈った。松葉づえ姿の辻本は「１２月のライブで２階から飛び降りてかかとが折れて」と説明した。さらに「これで名古屋公演２時間やったので全