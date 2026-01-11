県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で1月11日夜遅くにかけて山間部を中心に大雪となるおそれがあります。高知地方気象台は積雪や路面の凍結による交通障害に注意を呼び掛けています。気象台によりますと四国地方の上空約1500メートルには氷点下9度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため県内では11日夜遅くにかけて山間部を中心に平野部でも大雪となるおそれがあります。今後予想される雪の量