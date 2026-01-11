藤井聡太六冠と永瀬拓矢九段による将棋のタイトル戦「王将戦 第１局」が11日掛川市で始まりました。将棋のタイトルのひとつ王将戦の第1局は掛川城の二の丸茶室を会場に、藤井六冠が防衛をかけ永瀬九段の挑戦を受けています。対局は午前9時に先手の永瀬九段の一手から始まり、後手の藤井六冠は湯呑に手を伸ばしお茶を口に含んでから駒を指しました。また、会場の周辺では王将戦を記念した限定の御城印の販売も行われていました。（