鶴岡市で11日未明、住宅1棟が全焼する火事があり、この家に住む60代の男性が体調不良を訴えて病院に搬送されました。11日午前0時すぎ、鶴岡市羽黒町赤川で「家が燃えていて炎も出ている」と近くの住民から119番通報がありました。火は通報からおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼したということです。警察と消防によりますと、この家には家族3人が暮らしていて、出火当時、2人が家にいまし