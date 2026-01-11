巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が１１日、日本記者クラブで会見を行った。６日（同７日）には本拠地トロントで入団会見に臨み、新しい背番号「７」のユニホーム姿を初披露。日本、米国、カナダと合わせて約５０人の報道陣が押し寄せる中、入団の決め手について「すごく（トロントの）街がいいところで、何より強く、世界一