日本維新の会の吉村代表は１１日のＮＨＫ番組で、９日に首相官邸で開かれた政府・与党連絡会議終了後に高市首相（自民党総裁）と会話をし、衆院解散について「一段ステージが変わったな、というやり取りをした」と明らかにした。具体的な解散時期について言及は無かったという。吉村氏は、衆院が解散された際の争点について、「自民党との連立政権と、連立合意の内容は国民の信をまだ得ていない。総理が解散の判断をするならば