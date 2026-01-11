CUTIE STREETが、新曲「ぷりきゅきゅ」を1月10日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】CUTIE STREET、プリクラの“あるある”を歌った新曲「ぷりきゅきゅ」MV） 本楽曲は、10月に行われた『1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN'T STOP CUTIE」』のファイナル公演で披露されたもの。プリクラの“あるある”を歌ったポップチューンとなっており、制作はYUPPAが担当した。 M