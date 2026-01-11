10日(現地時間)、日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスはFAカップ3回戦でマクルズフィールド・タウンと対戦し、1-2で敗れた。パレスは43分にフリーキックからのクロスをヘディングで合わされて先制点を許し、さらに61分にも追加点を奪われる苦しい展開となり、終了間際の90分にジェレミ・ピノが直接フリーキックを決めて1点を返すのが精一杯。3回戦でまさかの敗退となった。FAカップで前回王者がアマチュアクラブに負け