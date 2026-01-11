タイ・ベトジェットエアは、大阪/関西〜バンコク/スワンナプーム線を2月3日に開設する。当初は2025年12月1日の開設を予定していたものの、新機材の導入スケジュール変更に伴い、1月15日に就航を延期していた。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間は大阪/関西発が6時間35分、バンコク/スワンナプーム発が5時間半。大阪/関西とバンコクの間は、タイ国際航空と日本航空（JAL）、ピー