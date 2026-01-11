イージージェットは、エアバスA320ceoへのシャークレットの装備を夏までに完了する。継続的な機材効率向上の一環で、抵抗を最大4％低減できることにより、年間2,156トンの燃料が節約できる。さらに6席の増席も可能となる。今後改修するのは、ロンドン/ガトウィック、リスボン、ベルリン、ミラノ/マルペンサを拠点とする機体。2025年10月から改修作業を開始している。