累計飛行時間は100万時間突破アメリカの防衛企業であるロッキード・マーチンは2026年1月7日、自社が製造するF-35「ライトニングII」の2025年における納入数が歴代最多となったと発表しました。【画像】うおっ！ テッカテカ!! これが、メタリックに特殊コートされたF-35です2025年のF-35各タイプの納入数は191機に達し、これはこれまでの最多記録であった2021年の142機を上回るものです。F-35にとって2025年は記録尽くめの年