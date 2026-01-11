滋賀県大津市の近江神宮では、競技かるた日本一の座を競う「名人位・クイーン位決定戦」が行われています。素早い手さばきではじかれる札。百人一首の一番を詠んだ天智天皇をまつる近江神宮では、競技かるた日本一の座を争う「名人位・クイーン位決定戦」が開かれています。名人位戦は初防衛を目指す自見壮二郎名人に、名人位奪還を目指す川瀬将義八段が挑戦。クイーン位戦では、初防衛をかけて、去年１７年ぶりの高校生ク