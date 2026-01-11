きょうは、強い冬型の気圧配置の影響もあり、北日本や東日本から西日本の日本海側では雪が降り、雷を伴って大荒れとなる所もあるでしょう。太平洋側も雲が広がりやすく、所により雪や雨が降りそうです。あすは高気圧の移動に伴い、冬型の気圧配置は次第に緩みますが、日本海側や北日本では雲が多く、雪が降る所もある見込みです。北日本や東日本から西日本の日本海側ではあすにかけて暴風や暴風雪、高波に警戒してください。また、