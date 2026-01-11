きのう、埼玉県春日部市の交差点で、歩行者の男性をひき逃げしたとして、65歳の女が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは団体職員の明日弓子容疑者（65）で、きのう夕方、春日部市小渕の交差点で歩行者の75歳の男性を乗用車ではねて死亡させ、その場から走り去った疑いがもたれています。警察によりますと、明日容疑者はおよそ30分後に現場に戻ったということですが、「事故を起こしたことは間違いないが、人にぶつ