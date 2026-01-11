◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１月１１日、栗東トレセンサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）は坂路を６９秒５―１５秒７。柔らかい身のこなしが目を引いた。斉藤崇調教師は「今朝も変わりないですよ」とうなずいた。前走は早め先頭から、ラスト１５０メートルで左ムチが入ると抜群の反応を見せて押し切り勝ち。奥のある勝ちっぷりだった。トレ