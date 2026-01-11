高市総理が今月23日に召集予定の通常国会冒頭で衆議院の解散に踏み切るとの見方が広がり、与野党が選挙の準備を加速させています。日本維新の会・吉村洋文代表「連立合意についても国民の皆さんの信は問うていませんから、国民の皆さんに信を問うという判断を総理がされれば、それは私も訴えていきたいと思います」立憲・野田佳彦代表「（衆議院解散の）理屈がないんですよ。大義がない。総理は多分ご決意をされてるような感じです