ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」が11日に開幕した。初日は荒天候のため、1Rから安定板を装着して2周戦に短縮。次第に水面が悪化して4R以降は中止順延となった。4R以降が中止順延となったが、実施された3R分のポイントは反映される。1Rで2着に食い込んだ佐野優都（19＝高知）は「中止でも走った分が反映されるんですね。2着を取れたのは後々大きいと思う」と回顧。荒水面の中でも着実にポイント