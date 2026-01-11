亡くなったボブ・ウィアーさん。1976年にカリフォルニア州ウェストハリウッドのホテルの一室でポーズをとる様子/Mark Sullivan/Archive Photos/Getty Images（CNN）代表的な米国のロックバンド「グレイトフル・デッド」の創設メンバーで、精力的な活動ぶりから60年間一度も休まずにツアーを続けているように見えたボブ・ウィアーさんが死去したことが分かった。公式サイトに声明が掲載された。声明によると、ギタリストでボーカリ