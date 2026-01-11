ワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「プレーヤーズ・チャンピオンシップ」（１０日＝日本時間１１日）で、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）がタイブレークで姿を消した。１次リーグを通算成績３勝２敗を終え、準々決勝進出を懸けたプレーオフでスウェーデンチームに１―９で敗戦。第１エンド（Ｅ）に１点を先制するも、第２Ｅに２点を奪われる。第３Ｅには２点、第４Ｅにも４点