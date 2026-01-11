ボーイズグループENHYPENが、K-POP授賞式「ゴールデンディスクアワード」で6年連続受賞に成功し、安定した人気を証明した。去る1月10日、ENHYPENは台湾・台北ドームで開催された「第40回ゴールデンディスクアワード」で、6thミニアルバム『DESIRE：UNLEASH』でアルバム部門本賞を受賞した。【写真】ニキ、“色気ダダ漏れ”な横顔これで、彼らは2021年のデビューから約40日後に同授賞式で新人賞受賞以来、2022〜2026年まで毎年アル