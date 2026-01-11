7日に都内で結婚会見を開いたSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が11日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演し、結婚を改めて報告。結婚後、夫婦そろって全国ネットの番組に出演するのはこれが初めて。番組冒頭、白いカーディガンを着た松井と赤いニットを着た辻本が“紅白コーデ”でそろって登場。ライブでかかとを骨折したという辻本は松葉づえ