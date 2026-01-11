将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で行われている。午前10時30分にはおやつの時間となったが、永瀬九段の圧倒的な注文量がファンを驚かせた。【映像】すごい量…永瀬九段のおやつ5品（実際の画像）「掛川城 二の丸茶室」を舞台に争われている王将戦開幕局。午前10時30